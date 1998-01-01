Мавроди похоронят на деньги бывших вкладчиков МММ

Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди, умерший недавно в Москве на 63-м году жизни, будет похоронен на деньги бывших вкладчиков. Об этом сообщил его бывший адвокат Александр Молохов, передает Business FM.

«Формально, юридически, бывшая супруга забрала тело. Материальную помощь в похоронах организовала инициативная группа участников МММ - то есть они оплатили похороны», - заявил он радиостанции.

Таким образом, "Мавроди будет похоронен не в общей могиле", отметил Молохов. Он напомнил, что ранее брат основателя МММ "отказался хоронить его на семейном погосте на Хованском кладбище, где похоронены его отец и мать". "С братом у него были отношения плохие, они поссорились еще в середине 90-х по перспективам развития той или иной "пирамиды", - пояснил юрист.

Сами похороны, по его словам, пройдут, скорее всего, в субботу, 31 марта. Мероприятие будет закрытым, место его проведения не разглашается.

Напомним, Мавроди умер в Москве 26 марта. По данным СМИ, причиной смерти стал внезапный сердечный приступ.

Мавроди был известен как создатель финансовой пирамиды под названием МММ. Проект был запущен в первой половине 1990-х и развалился за год до дефолта 1998 года. От действий Мавроди пострадали миллионы вкладчиков, по разным оценкам - от 10 до 15 миллионов участников МММ.

В 2007 году Мавроди был приговорен за мошенничество к четырем годам и шести месяцам тюрьмы.