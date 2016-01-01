«Зимняя вишня» перед трагедией: число арендаторов увеличили, а электрическую систему нет

Арендаторы павильонов в кемеровском торгово-развлекательном центра «Зимняя вишня» рассказали о решении руководства ТЦ увеличить количество торговых площадей за полгода до трагедии. По их мнению, именно это могло привести к увеличению нагрузки на электрическую систему здания, что в конечном итоге, предположительно, и стало причиной пожара, передает The Bell.

Изданию удалось поговорить с двумя арендаторами, которые сообщили журналистам о том, что с 2016 года в ТЦ построили около 20 новых павильонов на первом и третьем этажах. Это решение было инициативой нового руководства Кемеровского кондитерского комбината, которому принадлежала основная часть торговых площадей.

Именно в 2016 году на должность директора комбината была назначена Юлия Богданова, которая была задержана в пятницу, 30 марта. По версии следствия, она, «будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания».

«Богданова всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности», - заявили в Следственном комитете. Следователи уже провели обыск по месту жительства Богдановой.

Руководитель проектов по системам пожарной безопасности Сергей Победоносцев в разговоре с изданием заявил, что увеличение нагрузки на силовой кабель за счет большего числа арендаторов могло стать причиной возгорания. «Если вы подключите к кабелю который рассчитан на 50 кВт, потребителей на 100 кВт, то какое-то время все будет работать, но кабель будет греться, и в конечном счете загорится», - пояснил он.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. Еще 79 человек пострадали.

По делу ранее были задержаны несколько человек. 28 марта Заводский районный суд Кемерово арестовал на два месяца Надежду Судденок - арендатора торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Также суд отправил под стражу охранника ТЦ Сергея Антюшина. По версии следствия, Антюшин 25 марта не включил находившуюся на ручном управлении пожарную сигнализацию в ТЦ.

Кроме того, арестован на два месяца технический директор компании-собственника ТЦ - Кемеровского кондитерского комбината - Георгий Соболев, отвечавший за безопасность в ТЦ. По делу о пожаре также были задержаны сотрудник и директор занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации компании «Системный интегратор» Александр Никитин и Игорь Полозиненко.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что участие в расследовании трагедии должны принять все собственники ТЦ. Между тем один из них - бизнесмен Денис Штенгелов - в настоящее время, по данным СМИ, находится в Австралии. Ранее он заявил, что намерен вернуться в РФ. Бизнесмен также пообещал выплатить семьям погибших по три миллиона рублей на каждого человека.