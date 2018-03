Пожар в лондонском аэропорту Stansted нарушил планы 15 000 человек

Очевидцы рассказывают о панике среди пассажиров. Эвакуации помешало то, что некоторые двери были закрыты, что создало давку среди пассажиров, покидающих помещение.

Представители аэропорта заявили, что действительно некоторые выходы были оцеплены, которые находились вблизи места возгорания, поэтому люди направлялись на другие выходы.

В результате инцидента в пятницу были отменены около 100 рейсов.

В субботу 31 марта представители аэропорта сказали, что все полеты возобновляются в нормальном режиме. Но пассажирам перед вылетом рекомендовано проверять информацию на сайте авиакомпании.

Так, один из крупнейших перевозчиков Ryanair заявил, что и сегодня возможны сбои и отмена рейсов, поэтому отправляющимся людям из аэропорта рекомендовано следить за изменениями в расписании. Также авиакомпании приносят извинения за причиненные не по их вине неудобства.

The Independent сообщили, что этот инцидент повлиял на планы около 15 000 человек.

Очевидцы оценили происходящее, как хаос.

I honestly don't know who made all the calls tonight at #Stansted but that was so poorly managed. Bloody chaos and putting people through so much hell for nothing. No one got to fly! A bus caught on fire outside the building. Why did everything else fall apart?! pic.twitter.com/tfKkvRH9C8— SFW (@cinnamonwalsh) 30 марта 2018 г.