Российских дипломатов могут допустить к Юлии Скрипаль

Великобритания рассматривает запрос России о консульском допуске к Юлии Скрипаль, которая, насколько известно СМИ, пришла в сознание и в состоянии разговаривать. Sky News напоминает, что в пятницу посольство РФ вновь требовало допуска к Скрипалям на основании их российского гражданства.

В субботу представитель МИД Великобритании заявила: «Мы рассматриваем запросы на предоставление консульского доступа в соответствии с нашими обязательствами в рамках международного и национального законодательства, включая права и желания Юлии Скрипаль».

О бывшем полковнике ГРУ Сергее Скрипале речи не идет. В посольстве РФ ранее сообщали, что в ответ на их запросы британцы заявили, что рассматривают Скрипаля как британского подданного.