Россия вышлет более 50 британских дипломатов

Более 50 британских дипломатов и технических сотрудников дипмиссий этой страны покинут Россию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 31 марта.

«Предложен паритет. Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны», – написала Захарова в Facebook.

Она напомнила, что Лондон провел кампанию по высылке российских дипломатов из стран ЕС и ряда других стран. И теперь в качестве ответной меры Москва предложила британской стороне в месячный срок сократить персонал своих дипмиссий в России.

Это будет сделано таким образом, чтобы суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генконсульств Великобритании в России соответствовало числу российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании.

Ранее Британия выслала 23 российских дипломата из страны из-за отравления экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля, в котором подозревают Россию. В свою очередь РФ объявила персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве.

Вскоре началось масштабное выдворение российских дипломатов из более чем 20 стран мира, на что Москва также ответила зеркальными мерами.