Для получения визы в США могут попросить информацию о личных аккаунтах в соцсетях

Госдепартамент США может потребовать от иностранцев, претендующих на американские визы, информацию об их аккаунтах в социальных сетях.

Согласно заявлению Госдепартамента США, предполагается собирать информацию об аккаунтах в социальных сетях практически у всех иностранных граждан, желающих получить американские визы – иммиграционные и не иммиграционные.

Эта мера предназначена для выполнения решение президента Трампа об «усиленной проверки» иностранцев, въезжающих в США – для предотвращения террористических актов.

Ранее сотрудникам консульских отделов посольств США было предписано собирать данные о профилях в социальных сетях только в случаях, когда «такая информация необходима для подтверждения личности или проведения более строгой проверки в интересах национальной безопасности».

Предложение о начале подобных проверок опубликовано в «Федеральном регистре», у американской общественности есть 60 дней для того, чтобы прокомментировать предложенные изменения в процедуре рассмотрения виз. Затем они будут представлены для одобрения Офису менеджмента и бюджета.

Правозащитная организация «Американский союз гражданских свобод» (ACLU) выразила озабоченность, что этот шаг представляет угрозу для принципа свободы слова.