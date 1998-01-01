Мавроди похоронили в закрытом гробу в присутствии близких

Основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди похоронили в закрытом гробу, сообщает РЕН ТВ. Церемония на Троекуровском кладбище проходила в закрытом режиме, присутствовали только родные и близкие. Адвокат ранее говорил, что Мавроди будут хоронить на деньги бывших вкладчиков МММ.

Создатель финансовых пирамид умер в возрасте 62 лет. Как отмечает РИА «Новости», официальная причина смерти не разглашалась, однако СМИ сообщали, что Мавроди умер в результате сердечного приступа. Его госпитализировали с остановки общественного транспорта на улице Поликарпова в Москве в ночь на понедельник.

Известность Мавроди получил в первой половине 1990-х, создав финансовую пирамиду под названием МММ. Механизм пирамиды был реализован предельно просто: Мавроди сам устанавливал стоимость «билетов МММ», которая росла день ото дня.

Проект развалился за год до дефолта 1998 года. От действий Мавроди пострадали миллионы вкладчиков, по разным оценкам - от 10 до 15 миллионов участников МММ.

В 2007 году Мавроди был приговорен за мошенничество к четырем годам и шести месяцам тюрьмы





