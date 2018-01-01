Гарри Каспаров призвал бойкотировать ЧМ по футболу 2018 в России

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в колонке для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung призвал к политическому бойкоту чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Обычно я выступаю против такого рода бойкотов, когда речь идет о финальных стадиях крупных турниров, потому что это может наказать только спортсменов. Но я выступаю за политический бойкот режима в Москве и тех враждебных действий, которые совершает российская власть», — написал Каспаров.

К таким действиям он призвал в свете дела с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Из-за последовавших обвинений России в произошедшем правительство Великобритании понизило уровень своей делегации на чемпионате мира.

К бойкоту присоединились власти Исландии, отказавшиеся приехать на ЧМ. Президент Польши Анджей Дуда решил не участвовать в церемонии открытия турнира. Правительства Швеции и Дании также рассматривают возможность бойкота мундиаля.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.