Со здания генконсульства США в Петербурге сняли флаг

Сотрудники генерального консульства США в Санкт-Петербурге сняли со здания на Фурштатской улице государственный флаг, передает «Интерфакс». Здание генконсульства МИД велел закрыть в рамках «зеркальных» мер в ответ на высылку российских дипломатов из Штатов.

Сотрудники консульства продолжают перевозить вещи в резиденцию в Гродненском переулке; у здания на Фурштатской дежурят несколько экипажей полиции. По данным «Интерфакса», сотрудники генконсульства смогут находиться в резиденции до 30 апреля.

Генеральное консульство США в Ленинграде открылось в 1972 году на Фурштадтской улице, в одном квартале от прежнего здания посольства. Он было закрыто в 1919 году после большевистской революции. Вновь диппредставительство открылось в 1933 году после того, как заработало посольство в Москве.

Питерский сайт «Фонтанка» побеседовал с посетителям здания консульства, которое заработало в 1972 году. Например, джазмен, основатель Филармонии джазовой музыки Давид Голощёкин вспомнил, как встречался там с Би Би Кингом: «На столах лежали американские сигареты, которые не воспрещалось курить прямо в помещении. Была Coca-Cola, о которой мы не совсем понимали, что это, но много слышали. Это теперь мы привыкли к таким вещам. А тогда это была дверь, приоткрытая в другой мир, куда мы чуть-чуть заглянули».