Губернатор Кемеровской области Тулеев подал в отставку и записал видео с извинениями

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную администрацию.

«Аман Тулеев подал заявление об отставке по собственному желанию с должности губернатора Кемеровской области», — говорится в сообщении агентства.

Он записал видеообращение с извинениями и соболезнованиями в связи с трагедией в кемеровском торговом центре. Видео опубликовано на Youtube-канале пресс-службы областной администрации.

По словам Тулеева, Кемеровская область и весь мир переживает страшную трагедию, и каждый пропустил все это через своё сердце. «Уважаемые кузбассовцы, я сделал все, что мог. Встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли», — добавил губернатор.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщал, что время отставки Тулеева зависело от того, как быстро удастся справиться с ситуацией в регионе — оказать помощь семьям пострадавших при пожаре в ТЦ, содействовать расследованию и проинформировать население о принятых мерах.

29 марта РБК писал, что решение об отставке Тулеева было принято до трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», но показательное увольнение в ближайшее время не планируется. Агентство отмечало, что сейчас это выглядело бы как решение, принятое под давлением.

73-летний Тулеев возглавлял область с 1997 года. Требования его отставки усиливались из-за состояния здоровья губернатора, которому трудно стоять без посторонней помощи, и его реплик в адрес участников митинга после пожара в ТЦ. Он назвал родственников погибших «бузотерами».

Во время встречи с жителями области Владимир Путин, отвечая на вопрос об отставке Тулеева, заявил, что это «не делается для красного словца на фоне трагедии». Он отметил, что для начала нужно выяснить, кто виноват в случившемся.

Пожар в торговом центре произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок.