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Видео: Российские дипломаты покинули посольство в США под «Прощание славянки»

Lenta.ru
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Фото: REUTERS/Scanpix

Первая группа российских дипломатов покинула посольство в Вашингтоне. От здания диппредставительства автобус отъезжал под марш «Прощание славянки».

С учетом членов семей дипломатов, в общей сложности из страны уедет 171 человек. За ними в американскую столицу прибыли два самолета.

26 марта власти США объявили персонами нон грата 60 представителей России, а также закрыли российское генконсульство в Сиэтле и предписали консулу покинуть страну до 25 апреля. В ответ Москва решила закрыть американское генконсульство в Санкт-Петербурге и выслать столько же дипломатов США.

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