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Посол России заявил о сильнейшем крушении отношений с США

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

Отравление бывшего шпиона стало лишь предлогом для готовившейся более трех недель провокации против России, заявил российский дипломат.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что не может припомнить такого крушения российско-американских отношений, сообщает РИА Новости.

«Честно говоря, таких выпадов в адрес России я не помню, такого крушения российско-американских отношений из истории я не могу припомнить», - сказал Антонов.

События в британском Солсбери, по его мнению, стали лишь предлогом для готовившейся более трех недель провокации против России. Об этом он заявил в интервью одному из российских телеканалов.

Как уже сообщал наш портал, первая группа российских дипломатов покинула посольство в Вашингтоне. От здания диппредставительства автобус отъезжал под марш «Прощание славянки».

В обед 1 апреля, воздушное судно специального летного отряда «Россия», на котором находятся высланные из США по делу Скрипаля российские дипломаты, прилетел в Москву.

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