Канцлер Минобороны Эстонии: не стоит чрезмерно беспокоиться в связи с российскими учениями

Канцлер Министерства обороны Эстонии Йонатан Всевиов в передаче «Aктуальная камера» сказал, что не стоит чрезмерно беспокоиться в связи с российскими ракетными учениями.

На предстоящую неделю со среды по пятницу Россия запланировала проведение ракетных учений в Балтийском море, одна из зон этих учений впервые за последние два десятка лет расположена очень близко к Латвии.

«Само по себе это не вызывает озабоченности. Разумеется, мы очень внимательно следим за всеми учениями, которые проходят на суше, на море и в воздухе», - сказал Всевиов.

«Но на самом деле, не припоминается, чтобы такие учения на Балтике проводились так близко к границам НАТО», - добавил он.

Российский Главный центр единой системы организации воздушного движения проинформировал Латвию, что российские морские силы будут проводить тренировочные запуски ракет с 4 по 6 апреля с 6 часов утра до 6 часов вечера. Россия попросила Латвию частично закрыть свое воздушное пространство на высоту до 18 км в радиусе 40 км от побережья, сообщило Министерство обороны.