Жительница Эстонии запечатлела гуляющего вокруг дома медведя

Живущая на границе Ярвамаа и Харьюмаа Пирет Ээнсоо вчера около 17 часов увидела из окна, что во дворе ее дома гуляет медведь, передает Järva Teataja.

Ээнсоо рассказала, что медведь был в 20 метрах от дома. Хотя ее дом находится посреди леса и различные лесные животные к ней иногда захаживают, медведя раньше она не встречала.

Когда медведь ушел и Ээнсоо отправилась исследовать его следы, она обнаружила, что ранее там гулял еще один косолапый.

Ээнсоо отметила, что после административной реформы они также принадлежат к городу Пайде. «Получается медведи гуляют по городу», - смеется женщина.