Петербурженка залезла в чулан и нашла мумию в штанах

Труп в коричневых штанах обнаружили во время ремонта. Тело в мумифицированном состоянии было спрятано за горой вещей и залито монтажной пеной. Выяснилось, что 53-летний мужчина умер восемь месяцев назад и арендованная квартира принадлежала ему.

Квартиросъемщица обратилась в полицию. Женщину, которая сдавала квартиру в аренду, подозревают в убийстве: полицейские выяснили, что она сожительствовала с покойным. Сообщается, что тело мужчины направлено на экспертизу. Договор аренды аннулирован.