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Петербурженка залезла в чулан и нашла мумию в штанах

Lenta.ru
Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Жительница Петербурга обнаружила в чулане квартиры, которую она арендовала, мумию человека.

Труп в коричневых штанах обнаружили во время ремонта. Тело в мумифицированном состоянии было спрятано за горой вещей и залито монтажной пеной. Выяснилось, что 53-летний мужчина умер восемь месяцев назад и арендованная квартира принадлежала ему.

Квартиросъемщица обратилась в полицию. Женщину, которая сдавала квартиру в аренду, подозревают в убийстве: полицейские выяснили, что она сожительствовала с покойным. Сообщается, что тело мужчины направлено на экспертизу. Договор аренды аннулирован.

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