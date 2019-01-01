Spiegel: Немецкие самолеты устарели для НАТО

Все немецкие самолеты Tornado больше не в состоянии выполнять задачи, поставленные в рамках НАТО, из-за устаревшего оборудования.
Об этом в воскресенье, 1 апреля сообщает Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальный доклад минобороны ФРГ.
По данным издания, все 93 самолета нужно срочно модернизировать, что вызовет «дополнительные расходы в многомиллионном размере».
Согласно докладу, установленная на Tornado еще в 1980-е годы электроника безнадежно устарела. Эти истребители и перехватчики не защищены от прослушивания, на них нет зашифрованной системы передачи данных, а также системы радиолокационного опознавания «свой-чужой».
В Минобороны страны подчеркунли, что в нынешнем состоянии «боевая система Tornado больше не может участвовать ни в одной операции НАТО».
Причем модернизацию самолетов уже невозможно будет закончить до 2019 года.
Отметим, что на данный момент Tornado задействованы в международной миссии по борьбе с ИГ в Сирии и Ираке.