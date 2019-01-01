Spiegel: Немецкие самолеты устарели для НАТО

Все немецкие самолеты Tornado больше не в состоянии выполнять задачи, поставленные в рамках НАТО, из-за устаревшего оборудования.

Об этом в воскресенье, 1 апреля сообщает Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальный доклад минобороны ФРГ.

По данным издания, все 93 самолета нужно срочно модернизировать, что вызовет «дополнительные расходы в многомиллионном размере».

Согласно докладу, установленная на Tornado еще в 1980-е годы электроника безнадежно устарела. Эти истребители и перехватчики не защищены от прослушивания, на них нет зашифрованной системы передачи данных, а также системы радиолокационного опознавания «свой-чужой».

В Минобороны страны подчеркунли, что в нынешнем состоянии «боевая система Tornado больше не может участвовать ни в одной операции НАТО».

Причем модернизацию самолетов уже невозможно будет закончить до 2019 года.

Отметим, что на данный момент Tornado задействованы в международной миссии по борьбе с ИГ в Сирии и Ираке.