Снежная лавина в Швейцарии унесла жизни пятерых лыжников

Вчера вечером в швейцарских Альпах в регионе Гомс снежная лавина накрыла пятерых лыжников. Еще одному удалось избежать схождения снега и подать сигнал тревоги спасателям.

Об этом в воскресенье, 1 апреля сообщает Le nouvelliste.

Спасатели начали поисковую операцию сразу после поступления сигнала, но из-за плохих погодных условий ее пришлось прервать. Поиски пропавших лыжников возобновили утром.

По информации местной полиции, отнесенных лавиной людей все еще не удалось найти. На поиски лыжников отправили вертолет, спасательная операция продолжается.

Точное число оказавшихся под снегом неизвестно, уточняет издание.

Жертвами, как отмечается, являются пять лыжных туристов. Лавина была запущена за пределами отмеченного лыжного склона. Он охватил туристов на Fiescheralpe в регионе Oberes Tälli.