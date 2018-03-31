Авария на карусели во Франции: один погибший, четверо пострадавших

Инцидент произошел в субботу вечером на ярмарке в городе Невиль-сюр-Сон в регионе Рона-Альпы. Обстоятельства трагедии пока остаются неопределенными.

На ярмарке во французском городе Невиль-сюр-Сон в регионе Рона-Альпы вышел из строя один из аттракционов - погиб один человек, еще четверо получили травмы. Инцидент произошел вечером 31 марта, сообщает Le Progres.

Neuville-sur-Saône : un père de famille meurt dans un accident de manège à la fête foraine

Согласно одной из версий, аттракцион, состоящий из нескольких качелей, внезапно упал. Погибший мужчина не катался на карусели, но его смертельно ранило куском, отломавшимся от конструкции.

Очевидцы также рассказывают и другую версию. По их словам, мужчина находился на карусели с двумя детьми, и его выбросило с аттракциона. Также серьезно пострадала 8-летняя девочка.

Кроме того, 12 человек получили шок от происшедшего, им помогли на месте.