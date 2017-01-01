В Литву не впустили тягач с номерами РФ из-за превышения радиации в 7,5 раз

Сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы (VSAT) на Трибоньском КПП вечером в субботу, 31 марта, получили информацию о превышении допустимого уровня радиации. При прохождении через портальные радиационные ворота тягача Volvo с полуприцепом Schmitz, прибывшего в Шальчининкай на востоке Литвы из Беларуси, было установлено, что уровень ионизирующего излучения от транспортируемого им груза в 7,5 раза превысил допустимую норму. Об этом в воскресенье, 1 апреля, сообщили в пресс-службе VSAT.

На автомобиле были российские номера. Управлял транспортным средством гражданин Беларуси. После досмотра было установлено, что документы водителя - в порядке. Груз - строительные материалы - предназначался для дальнейшей транспортировки в Германию.

Источник излучения - изотопы радия

При дополнительной проверке стройматериалов с помощью переносного дозиметра было установлено, что их радиоактивный фон составлял 1,5 мкЗв в час - при допустимых показателях в 0,2 мкЗв в час. Источником излучения оказались изотопы радия-226.

Въезд в Литву тягачу был закрыт, и после завершения всех формальностей транспортное средство вечером 31 марта возвращено на территорию Беларуси.

В октябре 2017 года немецкие специалисты по радиационной защите зафиксировали в атмосфере ряда европейских стран изотопы радиоактивного рутения-106. В качестве возможного источника его распространения эксперты назвали Южный Урал.