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Трамп раскритиковал Мексику за потоки мигрантов

Deutsche Welle
Фото: Scanpix/EPA

Президент США обвиняет Мексику в бесконтрольной миграционной политике.

Мексиканская сторона должна «остановить масштабные потоки наркотиков и мигрантов» в США, написал Дональд Трамп в Twitter в ночь на понедельник, 2 апреля. В противном случае Трамп угрожает выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

Мексика абсолютно не препятствует притоку мигрантов из южных регионов страны и их дальнейшему отъезду в США, отметил президент. По его словам, приезжие «насмехаются над нелепыми законами» США, которые регулируют вопросы миграции.

Ранее некоммерческая организация People without borders запустила социальную кампанию, цель которой − защитить мигрантов из Центральной Америки от преступников или давления со стороны властей. Акция началась с отъезда 40 мигрантов на поезде из штата Чьяпас на север Мексики. По мере движения число участников кампании выросло до полутора тысяч человек.

Вашингтон в настоящее время ведет переговоры с Мексикой и Канадой по NAFTA. Ранее президент США неоднократно угрожал выходом из соглашения, которое вступило в силу 1 января 1994 года. Остальные участники должны пересмотреть принципы договора и предоставить США более выгодные условия, полагает Трамп.

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