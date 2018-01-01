Трамп раскритиковал Мексику за потоки мигрантов

Мексиканская сторона должна «остановить масштабные потоки наркотиков и мигрантов» в США, написал Дональд Трамп в Twitter в ночь на понедельник, 2 апреля. В противном случае Трамп угрожает выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

Мексика абсолютно не препятствует притоку мигрантов из южных регионов страны и их дальнейшему отъезду в США, отметил президент. По его словам, приезжие «насмехаются над нелепыми законами» США, которые регулируют вопросы миграции.

Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 апреля 2018 г.

Ранее некоммерческая организация People without borders запустила социальную кампанию, цель которой − защитить мигрантов из Центральной Америки от преступников или давления со стороны властей. Акция началась с отъезда 40 мигрантов на поезде из штата Чьяпас на север Мексики. По мере движения число участников кампании выросло до полутора тысяч человек.

Вашингтон в настоящее время ведет переговоры с Мексикой и Канадой по NAFTA. Ранее президент США неоднократно угрожал выходом из соглашения, которое вступило в силу 1 января 1994 года. Остальные участники должны пересмотреть принципы договора и предоставить США более выгодные условия, полагает Трамп.