Дело Скрипаля: следствие проверяет новую версию

В Великобритании допросили женщину, которая по просьбе Юлии Скрипаль привезла из России гречку для ее отца. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщает The Times.

Хотя в центре внимания полицейского расследования находится дверь дома Скрипалей в Солсбери, где детективы заявили, что обнаружили следы смертельного нервного яда Новичок, они также, допросили друга семьи относительно продуктов, привезенных из Москвы.

Отмечается, что Сергей Скрипаль попросил дочь привезти из России гречку с лавровым листом и специями. Однако она забыла это сделать и попросила об услуге женщину, которая прибыла в Британию с мужем другим рейсом.

Согласно информации The Sun, правоохранители допросили эту женщину о передаче для Скрипалей. Источник сообщил изданию, что "полиция выдвинула подозрение, что подарки для Юлии и ее отца, возможно, содержали нервно-паралитический яд "Новичок".