Во Франции сошла лавина, есть погибший

Инцидент произошел напротив массива Монблан. Французские спасатели продолжают поиски еще двух человек, которые могли попасть под лавину.

Инцидент произошел напротив массива Монблан. Французские спасатели продолжают поиски еще двух человек, которые могли попасть под лавину.

Во французских Альпах в результате схода лавины погиб один лыжник, еще трое травмированы. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщает The Associated Press со ссылкой на спасателей.

Отмечается, что лавина сошла напротив массива Монблан.

Спасатели продолжают поиски еще двух человек, которые могли попасть под лавину.

К слову, в этом году во французских Альпах в результате схождения лавин погибли более десяти человек.

Ранее сообщалось, что при сходе лавины в горах Швейцарии пропали без вести пять туристов.