Трамп предложил Путину встретиться в Белом доме

Президент США предложил провести встречу с главой РФ в Белом доме в ходе телефонного разговора 20 марта, однако после этого никаких конкретных обсуждений подготовки визита не велось, заявили в Кремле.

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 20 марта предложил российскому коллеге встретиться в Белом доме. Об этом заявил журналистам в понедельник, 2 апреля, на брифинге в Москве помощник главы РФ Юрий Ушаков, передает РБК.

«В ходе телефонного разговора сам Трамп предложил провести встречу. После этого разговора, который носил деловой и конструктивный характер, произошел очередной сбой в наших двусторонних отношениях: высылка 60 российских дипломатов, закрытие генконсульства в Сиэтле», - напомнил он.

Со времени телефонного разговора, 20 марта, конкретных обсуждений подготовки визита не велось, констатировал Ушаков.

«Хотелось бы верить, что (обсуждения - ред.) начнутся. Хотелось бы надеяться, что те шаги, которые американцы сделали без доказательства обвинений, будут остановлены и в какой-то момент можно будет подойти к началу конструктивного диалога», - сказал помощник российского президента.