В небе над Вашингтоном запустили тысячи воздушных змеев

На Национальной аллее в Вашингтоне прошел традиционный фестиваль воздушных змеев, в котором приняли участие не менее десяти тысяч человек разного возраста.
На Национальной аллее в Вашингтоне прошел традиционный фестиваль воздушных змеев. Об этом говорится в сюжете ТСН от понедельника, 2 апреля.
Так, на аллее собрались не меньше десяти тысяч желающих запустить в небо воздушного змея.
В фестивале принимали участие люди разного возраста - как любители, так и профессионалы.
Также гости мероприятия имели возможность приобрести себе собственного «змея». В этом году они стоили по 15 долларов.
Деньги, вырученные от продажи, а это около 15 тысяч долларов, планируют потратить на обустройство Национальной аллеи.
К слову, фестиваль воздушных змеев в Вашингтоне стал символом начала весны.