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Великобританию накрыли снегопады и наводнения

Русский TVNET
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Ilustratīvs attēls. | Фото: TOBY MELVILLE / REUTERS

Синоптики Великобритании объявили несколько десятков предупреждений о сильном дожде и снеге, которые уже вызвали пробки в некоторых частях страны, сообщают британские СМИ.

Мощные метели и ливни в нескольких местах в Великобритании затруднили и заблокировали движение.

Британские власти издали десятки предупреждений о возможных наводнениях.

Дождевые потоки ожидаются на юге Англии, Уэльсе и Северной Ирландии. В свою очередь, в Шотландии и на юге Англии может выпасть снег, образуя сугробы в 12 сантиметров.

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