В центре Еревана произошел взрыв в ресторане

На Северном проспекте в центре Еревана в ресторане произошел взрыв, пострадали девять человек, сообщается на сайте МЧС Армении.

«В 20.44 по местному времени (19.44 по латвийскому) поступил сигнал о том, что на Северном проспекте в Ереване произошел взрыв, есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

По данном ведомства, в одном из расположенном на Северном проспекте ресторанов взорвался баллон с газом. Среди пострадавших также есть иностранцы.

Как отмечается, на месте происшествия работают четыре расчета спасателей, опергруппы и группы быстрого реагирования Национального центра кризисного управления.