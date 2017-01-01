Украина решила исключить Россию из «нормандской четверки»

В мае в немецком городе Ахене планируется саммит с участием лидеров Германии, Франции и Украины, посвященный размещению международных миротворцев в Донбассе. При этом обсуждение должно пройти без президента России Владимира Путина, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, близкие к администрации главы украинского государства. Как пишет издание, речь фактически идет о встрече лидеров «нормандской четверки», но без участия Москвы.

Обсуждение планируется провести на полях престижной международной премии имени Карла Великого — правившего из Ахена основателя Франкской империи.

Как пояснили в Киеве, инициатором саммита стал украинский президент Петр Порошенко. «С учетом того, что уже через год, 31 марта 2019-го, состоятся выборы главы государства, для президента важно предъявить избирателям хоть какие-то конкретные результаты в деле примирения на юго-востоке страны», — прокомментировал инициативу депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Александр Черненко.

При этом МИД России не выступает против таких встреч. «Ничего против такого рода встреч мы не имеем. Пусть собираются. Но нужно понимать, что вопрос о миротворцах в Донбассе решаться будет не в Ахене, а в Совбезе ООН. Без решения Совбеза миротворцы там не появятся», — отметил источник во внешнеполитическом ведомстве.

В конце февраля министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что международные миротворцы в Донбассе не смогут появиться без воли Владимира Путина. Причем Москва должна согласиться на размещение иностранных военнослужащих на всей территории, неподконтрольной Киеву.

Резолюцию о размещении миротворцев на Украине по распоряжению президента России в Совбез ООН внесла Москва 5 сентября 2017 года.