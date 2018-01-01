В Боливии произошло землетрясение магнитудой 6,8

Эпицентр подземных толчков находился в 10 километрах от населенного пункта Карандаити. Очаг землетрясения залегал на глубине 557 километров.

В южной части Боливии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщила геологическая служба США в понедельник, 2 апреля.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 10 километрах северо-восточнее населенного пункта Карандаити. Очаг землетрясения залегал на глубине 557 километров.

Это землетрясение стало одним из сильнейших в истории Боливии. Но по предварительным данным, оно не привело к жертвам и разрушениям из-за того, что очаг залегал глубоко под землей.

На прошлой неделе землетрясение магнитудой 7,2 произошло у восточных берегов Папуа-Новой Гвинеи. После подземных толчков была объявлена угроза возникновения цунами.