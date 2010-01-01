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Трамп обрадовался росту своего рейтинга одобрения до 50%

Korrespondent.net
Фото: AP/Scanpix

Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа американцами достиг 50%, следует из данных соцопроса, проведенного компанией Rasmussen Reports. Сам американский лидер поделился этим достижением со своими подписчиками в Twitter.

Показатель Трампа оказался больше, чем у его предшественника Барака Обамы на аналогичном сроке после избрания: в 2010 году его одобряли 46% опрошенных.

При этом 49% респондентов в ходе последнего исследования негативно охарактеризовали работу Трампа.


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