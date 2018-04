Трамп обрадовался росту своего рейтинга одобрения до 50%

Показатель Трампа оказался больше, чем у его предшественника Барака Обамы на аналогичном сроке после избрания: в 2010 году его одобряли 46% опрошенных.

При этом 49% респондентов в ходе последнего исследования негативно охарактеризовали работу Трампа.

“President Trump's approval rate among likely U.S. voters hit 50 percent on Monday, which puts him higher than former President Barack Obama's score at the same point into his first term, according to a new poll.” Via: @Anna_Giaritelli @DCExaminer pic.twitter.com/ZzycNoDCQJ— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 апреля 2018 г.