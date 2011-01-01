Так бомбят ИГИЛ в Сирии: «Это запись?» «Нет, это прямой эфир!»

«Полёт есть полёт», - рассказывает пилот, служащий на американском авианосце «Теодор Рузвельт». Ежедневно он взлетает и приземляется на военном самолете на короткую взлётную палубу. После выполнения заданий альянса по борьбе в ИГИЛ, из полета над Сирией он возвращается без боеприпасов... Командир воздушно-морских сил США говорит мне: «Я здесь для того, чтобы исполнять приказы, чтобы надежно запускать самолеты. В политику я не лезу - это где-то там, сильно высоко». Мы стоим на палубе одной из мощнейших «боевых машин» в мире и смотрим на горизонт - на изумрудные воды Персидского залива. Где-то там, за горизонтом, - война. На взлётно-посадочную полосу приземляется очередной истребитель.

Напомним, в марте этого года Русский TVNET оказался на борту «Теодора Рузвельта», одного из мощнейших авианосцев в мире, с которого производится около 20% всех авиаударов международной коалиции в Ираке и Сирии.

В рамках пресс-тура удалось пообщаться не только с экипажем боевого гиганта; служащими на военно-морской базе в Бахрейне, которая является главным местом базирования Пятого флота США; но и с представителями Госдепартамента США на Ближнем Востоке и руководством и сотрудниками телевидения, 24 часа в сутки вещающими о происходящем в зоне военных конфликтов.

«Что знаете вы о войне в Сирии?», - спрашивают нас, журналистов из разных стран, представители местного телевидения.

Некоторые из нас признаются, что в общем картина воспринимается как противостояние России и Америки.

Такое впечатление усиливается после прочтения новостей - российские и американские СМИ отображают происходящее в Сирии в разном свете. Говоря о подобной тенденции часто используется термин «гибридная» или «информационная» война. Человеку, желающему просто узнать о текущем состояние в регионе, приходится нелегко. Сказывается и то, что Россия и США в «сирийском вопросе» имеют разных союзников.

«В двух словах сложно объяснить, что происходит в Сирии.

В 2011 году местные жители вышли на улицы митинговать, требовали свободы. Режим сотрудничал с Ираном, который ввел шиитские формирования убивать сирийцев, когда они перестали поддерживать режим. В 2013 году Россия включилась в сирийские дела - они уничтожили Алеппо, сотни деревень. Путин даже прямо сказал, что они протестировали все свое оружие в Сирии. США поддерживают курдов, но их военные воздушные силы не уничтожают города», - комментирует ситуацию Гассан Абуд, основатель сирийской телекомпании Orient News TV, офис которой находится в Дубаи.

Его телеканал вещает исключительно о происходящем в Сирии. Мы стоим напротив десятка мониторов, на которых то и дело меняются видеоролики - вот кадр за несколько секунд до взрыва - на парашюте спускается бомба... «Это запись?» - спрашиваю я. «Нет, прямой эфир».

Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что «Исламское государство» разгромлено на обоих берегах Евфрата в Сирии.

С таким же заявлением несколько дней спустя выступил и президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что за победой над группировкой ИГИЛ в Сирии и Ираке стоит не Россия, а США.

Тем не менее, с мощнейшего авианосца «Теодора Рузвельта», на котором я оказалась после посещения военно-морской базы в Бахрейне, совершается около 80 вылетов в день, примерно 20 из которых направлены на борьбу с якобы побежденным ИГИЛ. Экипаж боевого гиганта «не лезет в политику», а лишь выполняет приказы. Так, например, пилоты не разделяют вылеты на «боевые» и «холостые».

«Полёт есть полёт. Для нас нет разницы - контролировать воздушное пространство над кораблем или летать над Ираком и Сирией»,

- поделился пилот Коннор Лондри.

FOTO: TVNET

О том, что военные находятся «вне политики» рассказывает и Джейсон Болз, командир ВМС США:

«Сейчас от двух президентов - как от нашего, так и от Путина звучит разная политическая риторика. Я здесь для того, чтобы исполнять приказы, чтобы надежно запускать самолеты. В политику я не лезу - это где-то там, сильно высоко».

FOTO: TVNET

По каким именно целям одному из почти 300 пилотов «Теодора Рузвельта» предстоит нанести удар, решает командование альянса по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство», находящееся в Катаре.

«Многие самолеты возвращаются на судно без боезапасов - наносятся удары по ИГ»,

- объясняет адмирал ВМС США Стив Колер.

FOTO: TVNET

О миссии «Теодора Рузвельта» в Персидском заливе, где он находится в рамках операции «Непоколебимая решимость», рассказывает Бет Тэч, специалист по связям с общественностью:

«Мы работаем по нескольким направлениям. В их числе - обеспечение безопасности на море, свободного передвижения и потока торговли в регионе, противодействие морским пиратам».

FOTO: TVNET

Однако главной задачей является разгром ИГИЛ. Так почему же, вопреки высказываниям двух президентов мировых держав о победе над терроризмом, истребители, за посадкой которых я наблюдаю с палубы, возвращаются без боеприпасов?

Чуть позже, уже в ОАЭ, Натаниэль Тек, представитель Госдепартамента США на Ближнем Востоке, объяснит:

«Мы видим значительный прогресс в борьбе с ИГИЛ. Около 99% процентов территорий мы уже вернули, но части террористической организации всё ещё остаются.

Особенно в Сирии. Бой будет продолжен. Мы достигли «поворотного момента» - сейчас мы больше сосредоточены на сотрудничестве с правоохранительными органами, нейтрализации источников финансирования ИГИЛ. [..] Кроме того в Сирии продолжается гражданская война».

Адмирал Стив Колер, в свою очередь, объясняет: «Зоны влияния стали меньше, но в Ираке и Сирии идеи террористов всё еще сильны - это дает нам право вести с ними ежедневную борьбу». В рамках операции

«Непоколебимая решимость» на борт авианосца поставлено около 450 тыс. тонн боеприпасов.

На просьбу прокомментировать готовность США сотрудничать с Россией по Сирии, Колер отвечает: «Я считаю, что ИГИЛ - ужасная угроза, и мы рады сотрудничать со всеми силами, которые хотят противостоять ей. Если вы против терроризма, добро пожаловать на борт!».

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

За 7 лет ситуация изменилась. Пока не понятно, как события будут развиваться дальше - война на территории государств Сирии и Ирака стала площадкой, где перекрестилось и перемешалось множество интересов. Известно одно - боевые действия и борьба с терроризмом не закончены. Война продолжается.