В Лос-Анджелесе 13-летний подросток выжил, проведя более 12 часов в канализации

Спасательные службы Лос-Анджелеса извлекли из канализации подростка, который провалился туда во время пикника, устроенного его семьей в воскресенье по случаю Пасхи в местном парке.

13-летний Джесси Эрнандес прыгал на деревянной доске, закрывавшей вход в канализацию, когда внезапно та треснула под ним, и он сорвался вниз. Тинейджер пролетел восемь метров, прежде чем упал в стремительный поток сточных вод, сообщает AP.

Очевидцами ЧП стали другие дети, которые сообщили о произошедшем взрослым.

Те вызвали на место спасателей, которые незамедлительно приступили к поискам ребенка. Для этого они использовали две видеокамеры, которые опустили в канализационные трубы.

Изображение из них передавалось наверх. Таким образом удалось обнаружить следы рук мальчика на одной из стен трубы. Спасательная команда немедленно направилась в этот район. Они открыли канализационный люк и обнаружили подростка. Он находился на глубине трех метров и звал на помощь.

Спасатели помогли мальчику выбраться из трубы, опустив ему веревку. После этого его доставили в больницу, а затем передали родителям.

FOTO: AP/Scanpix

Операция по спасению продолжалась всю ночь с воскресенья на понедельник, 2 апреля. В ней приняли участие 100 человек - представителей различных служб, включая пожарных, сообщает местный пожарный департамент в Twitter.

После 12-ти часов поиска подростка удалось найти. Он находился приблизительно в 1,5 км от того места, где его видели в последний раз. В ходе поисков спасатели исследовали более 730 метров канализационных труб.

Видеокадры спасательной операции опубликовал местный телеканал NBC. Также о спасении ребенка сообщил в Twitter мэр города Джеф Горелл.



Подробнее: https://www.newsru.com/world/03apr2018/kanlizacia.html