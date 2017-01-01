Прокуратура требует экстрадировать Пучдемона в Испанию

В сообщении отмечается, что после тщательного рассмотрения европейского ордера на арест, выданного органами юстиции в Мадриде, прокуратура пришла к выводу, что требование об экстрадиции экс-каталонского премьера обоснованно. Органы юстиции Испании обвиняют Пучдемона в мятеже и растрате государственных средств.

55-летний Карлес Пучдемон в октябре 2017 года провозгласил независимость Каталонии от Испании и затем бежал в Бельгию, спасаясь от преследования со стороны испанской юстиции. 25 марта он был задержан в Германии, через территорию которой он проезжал, возвращаясь из Финляндии в Бельгию. С тех пор он находится под стражей в Ноймюнстере, поскольку, по мнению германских властей, Пучдемон, оказавшись на свободе, может попытаться скрыться.