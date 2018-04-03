Перевод школ на латышский: Россия задумалась о введении санкций против Латвии

Государственная дума России приняла заявление о недопустимости запрета на обучение в Латвии на языках нацменьшинств в школах. По мнению депутатов, действия властей Латвии нарушают права русскоязычных граждан, в связи с чем должны повлечь за собой ограничения, предусмотренные законом «О специальных экономических мерах», сообщает РИА «Новости».

Согласно закону, ограничения предполагают изменение таможенных пошлин, ограничение туризма, частичный или полный запрет финансовых операций, прекращение или приостановление международных торговых договоров и иных внешнеэкономических соглашений.

"Без полноценного школьного образования на родных языках, уже исключенных в Латвии из официального оборота и подвергающихся притеснению в средствах массовой информации, языковая практика национальных меньшинств в этой стране будет сведена исключительно к бытовому общению. Новым поколениям лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам Латвии, грозят неграмотность и утрата национальной идентичности.

Школьная реформа, проводимая властями Латвийской Республики, не соответствует принципам и нормам Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции о правах ребенка, Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств и других международных договоров.

Латвия, являясь членом Европейского союза и Совета Европы, нарушает принципы, которые соблюдают большинство цивилизованных стран.

Власти Латвии действуют наперекор взаимному уважению, пониманию и сотрудничеству между всеми людьми, проживающими на территории государства, независимо от их этнической, культурной, языковой принадлежности", - говорится в заявлении.

Как уже писал Русский TVNET, президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие постепенный полный перевод школьного обучения на латышский язык.

Вейонис отмечает, что дети и в дальнейшем будут иметь возможность осваивать учебные предметы, связанные с идентичностью и культурой нацменьшинств, сохранять свои корни и многосторонне развивать личность, а также осваивать значительную часть предметов в основной и начальной школе на родном языке.

Обязанность каждого государства - защищать своих соотечественников, поэтому комментировать заявление МИД России о том, что принятые Сеймом поправки к закону об образовании, предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021/2022 учебному году, еще больше осложнят двусторонние отношений между Латвией и Россией, может комментировать только сама Россия, указал президент.

Как сообщалось, 22 марта Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие начать с 2019/2020 учебного года постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств.

Разработанные Министерством образования и науки поправки предусматривают проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году. Согласно поправкам, дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) - только на латышском языке.

Переход к этому будет обеспечен постепенно.

В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году - в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году - уже на всем заключительном этапе основной школы.

В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год - всех классов.

Планируется, что правилами Кабинета министров о стандарте государственного основного образования на этапе с 1-го по 6-й класс будут установлены три образца реализации программ образования нацменьшинств, предлагающие в соответствии с законом три разных модели пропорции использования госязыка и языка нацменьшинств. Предполагается, что учебное заведение сможет выбрать одну из них.

Госдума предложила ввести санкции против Латвии

Заявление Госдумы РФ