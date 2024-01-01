Арест Магомедова в России - «борьба за власть в Кремле»

«Арест магната, имеющего связи с командой российского премьер-министра, - возможно, признак междоусобицы политических кланов перед перестановками в правительстве, говорят аналитики», - сообщает корреспондент The Times Том Парфитт. Автор поясняет, что Зиявудин Магомедов «в студенческие годы подружился с Аркадием Дворковичем, ныне вице-премьером и ближайшим доверенным лицом премьер-министра Дмитрия Медведева».

Медведев считается преданным союзником президента Путина. «Но его пост может оказаться под угрозой, когда конкурирующие фракции политической элиты борются за влияние накануне инаугурации президента 7 мая. Ожидается, что борьба обострится, поскольку Путин ищет преемника, который сменил бы его в 2024 году», - пишет Парфитт.

Автор утверждает, что Магомедов «раньше конфликтовал с Игорем Сечиным».

«Конечно, когда по людям, которых увязывают с Дворковичем и Медведевым, начинается активность правоохранительных органов, причем в подчеркнуто жесткой манере, это оказывает (...) публичное влияние на кадровые решения. И понятно, что это имиджевый удар по премьер-министру: хотя сценарий переназначения Медведева считается базовым, возможно, у других элитных групп на это другой взгляд», - сказал в интервью «Ведомостям» политический аналитик Евгений Минченко.

Другой аналитик, Михаил Виноградов, назвал этот арест тестированием для Медведева.

«По одной из теорий, против Магомедова действует Сечин», - пишет издание.

Со своей стороны, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал предположения, что арест Магомедова - часть борьбы за власть, «политологическими пересудами».

Как сообщалось ранее, Зиявудин Магомедов был задержан в Москве. Тверской суд в субботу санкционировал его арест до 30 мая. Вместе с бизнесменом арестованы его брат Магомед Магомедов и экс-глава компании «Интекс», входящей в «Сумму», Артур Максидов. Их обвиняют в организации преступного сообщества и хищениях на сумму 2,5 млрд рублей.

В случае признания вины Магомедовым грозит до 30 лет лишения свободы. Они помещены в отдельные камеры в СИЗО «Лефортово». Тем временем обыски по делу Магомедовых еще продолжаются.