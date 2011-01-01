Великобритания должна адекватно отреагировать на угрозу, создаваемую Россией, заявил во вторник прессе один из представителей британского премьер-министра Терезы Мэй. «Нам нужно пропорциональным способом ответить на агрессивное поведение России. И это то, что мы делаем», - подчеркнул он (цитата по Reuters).

Таким образом представитель Даунинг-стрит, 10 ответил на просьбу журналистов прокомментировать опубликованное в британской прессе заявление вице-президент Российского совета по международным делам (РСМД), генерал-лейтенанта запаса Евгения Бужинского о том, что отравление экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля может положить начало новой мировой войне.

«Хуже холодной войны - настоящая война. Это будет последняя война в истории человечества», - заявил ранее Бужинский, комментируя взаимную высылку дипломатов после химической атаки в английской городе Солсбери, в ходе которой был отравлен Скрипаль, его дочь и, по данным властей Великобритании, еще более 130 человек.

Лондон и поддержавшие его более двух десятков стран уверены, что за этой атакой стоят российские спецслужбы. Москва свою причастности категорически отвергает.

«Соединенные Штаты говорят, что давление [на Россию] будет продолжаться. Чего этим планируется добиться? Вы собираетесь добиться смены режима? Это бесполезно. Вы не знаете русских. Чем больше давление, тем больше общество сплотиться вокруг президента <...> Загонять Россию в угол очень опасная вещь», - заявил Бужинский, которого цитирует The Daily Mail.

Отметим, что Бушинский представляет РСМД, который был создан в 2011 году распоряжением на тот момент президента РФ Дмитрия Медведева для налаживания диалога между различными внешнеполитическими кругами с помощью инструментов публичной дипломатии и «мягкой силы» России в мире. В конце марта на сайте совета была опубликована статья о том, как «дело Скрипаля» по вине Лондона убивает «мягкую силу».