От Савченко отказался адвокат

Адвокат украинского народного депутата Надежды Савченко — Виктор Чевгуз — отказался представлять ее интересы в суде. О сложении полномочий он написал на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что заявил самоотвод и прикрепил к посту соответствующий документ. В нем говорится, что договор об оказании правовой помощи разорван. В разговоре с ТАСС Чевгуз объяснил, что такое решение обусловлено «взаимной договоренностью с Савченко». По словам адвоката, другие защитники продолжат представлять ее интересы. В настоящее время у Савченко два адвоката — Дмитрий Бугай и Олег Соловей.

Савченко задержали 22 марта после заседания Рады, где ее лишили депутатской неприкосновенности, 23 марта ее арестовали на два месяца. Депутата подозревают в в попытке организации государственного переворота и подготовке нескольких убийств, в том числе президента Украины Петра Порошенко.

Попав в СИЗО, Савченко объявила голодовку. По словам ее родственников, за это время она осунулась.