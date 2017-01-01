ЛГБТ-сообщество: 114 человек вывезли из Чечни после начала антигейской кампании

За последний год из Чеченской Республики удалось вывезти 114 человек в связи с преследованиями представителей нетрадиционной сексуальной ориентации со стороны местных властей. Об этом сообщил сооснователь российской организации «ЛГБТ-Сеть» Игорь Кочетков на пресс-конференции 3 апреля.

«За этот год мы вывезли из Чечни 114 человек, из них 92 человека уже покинули Россию», - цитирует его «Интерфакс». По словам Кочеткова, из них 41 человек непосредственно подвергался незаконному удержанию и пыткам в Чечне и еще 30 - члены их семей, которым угрожала опасность, пишет «Новая газета».

Еще к 14 мужчинам полиция приходила домой с угрозами или предложениями о сотрудничестве. Другие семеро обратились на горячую линию «ЛГБТ-Сети» после задержания своих знакомых, понимая, что под пытками те назовут их имена. Еще семь человек получали угрозы о расправе от родственников, рассказал Кочетков.

По информации «ЛГБТ-Сети», трое вывезенных из Чечни были впоследствии похищены их родственниками и возвращены обратно, при этом есть сведения о том, что один из них уже мертв. Еще пять человек по разным причинам отказались от помощи «ЛГБТ-Сети» после обращения в эту организацию, и одного из них тоже уже нет в живых, отмечается в публикации.

Согласно рассказам задержанных, чеченских силовиков интересовали только имена других геев. При этом удержания и пытки происходили в разных местах одновременно, на данный момент известно как минимум о четырех таких местах на территориях, подконтрольных правоохранительным органам и Росгвардии, пишет издание.

Помимо этого, с января 2018 года правозащитникам стала поступать информация о том, что в секретных тюрьмах стали содержать лесбиянок и женщин-трансгендеров, которые могут подвергаться там сексуальному насилию. К российской ЛГБТ-сети обратились уже 12 женщин, которые рассказывали о насилии со стороны родственников и об угрозах, сообщается в статье.

В Чечне все отрицают

Тем временем пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал «наглой ложью» представленные Кочетковым данные о выехавших из республики людях. «Это попытка еще раз дать новый старт шумихе», - заявил он «Интерфаксу». По словам Каримова, руководство Чечни из независимых источников знает о том, что граждане заявляют о своей нетрадиционной ориентации в расчете получить убежище в Европе.

В начале апреля 2017 года «Новая газета» опубликовала расследование о массовых задержаниях, пытках и убийствах людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне, а затем обнародовала свидетельства людей, которые, как утверждалось, содержались в секретной тюрьме для геев в чеченском городе Аргун, где узников подвергали пыткам и другим видам жестокого обращения, вынуждая раскрыть информацию о других известных им представителях ЛГБТ-сообщества.

После этих публикаций в Чечне неоднократно и на всех уровнях отрицали само наличие в республике геев. Глава республики Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в апреле 2017 года утверждал, что геев в Чечне не задерживают, а материалы в СМИ на эту тему назвал «провокацией». Его пресс-секретарь Каримов заявлял, что «в Чечне у мужчин только одна ориентация и о ее результативности говорит самый высокий в стране уровень рождаемости».