Эксперты сообщили о новой форме торговли людьми в Европе

В Европе людей все чаще используют в качестве сверхдешевой рабочей силы. Эта форма торговли людьми в ряде стран стала более серьезной проблемой, чем эксплуатация людей в секс-индустрии.

В Европе все большее распространение получает современная форма торговли людьми, которая подразумевает их использование в качестве сверхдешевой рабочей силы. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 3 апреля, докладе, который подготовила Greta - группа экспертов Совета Европы. По их данным, в таких странах как Бельгия, Великобритания и Португалия эта новая форма рабства представляет собой даже более серьезную проблему, чем эксплуатация людей в секс-индустрии.

Мужчин чаще эксплуатируют в качестве дешевой рабочей силы, чем женщин, в основном в сельском хозяйстве, строительной отрасли, рыболовстве и гастрономическом бизнесе, считают авторы доклада. Женщин используют для работ по дому или по уходу за больными или престарелыми людьми. Число людей, которым в Европе приходится выполнять работу за неоправданно низкую оплату, в докладе не называется. По данным авторов, многие жертвы не решаются обращаться за помощью, поскольку боятся депортации или мести преступных группировок. Поэтому крайне редко удается привлечь виновных к ответственности.

Задачей группы Greta является борьба с торговлей людьми в странах, входящих в Совет Европы. Как отмечает агентство dpa, до настоящего времени Европейскую конвенцию о борьбе с торговлей людьми подписали все государства-члены СЕ, кроме России.