В штаб-квартире YouTube открыли стрельбу

Сотрудники YouTube сообщили о стрельбе в штаб-квартире в Калифорнии. В полиции Сан-Бруно сообщили, что получили более 50 сообщений о стрельбе в районе штаб-квартиры организации. Они рекомендовали местным жителям покинуть район.

Позже стало известно, что стрельбу в штаб-квартире YouTube в калифорнийском городе Сан-Бруно открыла белая женщина. На ней были темная одежда и платок, сообщает ABC News. По данным СМИ, подозреваемая в стрельбе мертва.

В полиции отметили, что ранения получили несколько человек. Точное число пострадавших не называется. Все сотрудники компании были эвакуированы. Само здание, где располагается штаб-квартира YouTube, окружено полицейскими.

В больнице Стэнфордского университета подтвердили информацию о пострадавших в стрельбе. Врачи не уточнили, сколько пациентов к ним поступило. В соцсетях появляется информация о более 30 пострадавших, однако официально эти сообщения не подтверждаются. По данным источника Los Angeles Times, ранены два человека.

Один сотрудник местного ресторана быстрого питания рассказал, что помог женщине с огнестрельным ранением ноги и наложил пострадавшей жгут.

В штаб-квартире YouTube работают около 1700 человек.