Подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube в Калифорнии

Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники в правоохранительных органах, стрельба была открыта жительницей штата Калифорния Насим Агдам. Женщина проживала в калифорнийском городе Риверсайд, а также в Сан-Диего. По предварительным данным, она не имела никакого отношения к компании YouTube.

Телекомпания NBC передает, что Агдам было 39 лет. Она была вооружена пистолетом.

По информации источников, женщина знала одного из пострадавших - 36-летнего мужчину, который, вероятно, и являлся целью нападения.

Он госпитализирован и находится в критическом состоянии.

Стрельба была открыта в кафетерии, расположенном на открытом воздухе на территории комплекса штаб-квартиры, примерно в 12:40 по времени Западного побережья США. Практически сразу многие сотрудники YouTube стали писать о произошедшем на своих страницах в соцсетях. По свидетельству очевидцев, услышав выстрелы, люди в панике начали выбегать из офисов штаб-квартиры, в которой работают более 1,7 тыс. человек.

Как заявил впоследствии, выступая на специально созванной пресс-конференции, шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини, правоохранительные органы прибыли к месту происшествия практически сразу. Они обнаружили в комплексе трех человек, получивших огнестрельные ранения, а также тело женщины. Власти заявили, что, по имеющимся данным, именно она открыла огонь, после чего застрелилась. По словам Барберини, стрелявшая была вооружена пистолетом.

Пострадавшие были госпитализированы в одну из больниц Сан-Франциско, расположенного в 20 км к северу от Сан-Бруно. Как сообщил представитель медицинского учреждения Брент Эндрю, к ним поступили две женщины в возрасте 32 и 27 лет, а также 36-летний мужчина. Состояние последнего оценивается как критическое.

Изначально в полиции сообщили о еще одном пострадавшем, однако впоследствии выяснилось, что он получил не огнестрельные ранения, а лишь травму ноги при эвакуации.

Пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Николай Лахонин сообщил ТАСС, что в соответствии с установленной процедурой диппредставительство запросило у Госдепартамента США информацию о том, пострадали ли в результате стрельбы россияне.

По данным телеканалаABC, стрельба не имеет отношения к терроризму.

В полиции телеканалу заявили, что инцидент был вызван неким конфликтом, скорее всего, ссорой на бытовой почве.

BREAKING: Police responding to "active shooter" at YouTube headquarters in San Bruno, California, officials say. pic.twitter.com/RFz5JlAWq4— ABC News (@ABC) April 3, 2018