Госдеп предложил России заменить высланных из США дипломатов

Россия может прислать замену 60 дипломатам, которые были высланы в конце марта из США по требованию американских властей в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом ТАСС во вторник, 3 апреля, заявил представитель Госдепартамента.

«Как и в случае с другими подобными инцидентами в прошлом, российское правительство вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в ее дипломатической миссии [на территории США]. Любые запросы на новую дипломатическую аккредитацию будут рассматриваться отдельно в каждом индивидуальном случае», - сказал он.

При этом Соединенные Штаты исходят из того, что Москва также готова принять новых американских дипломатов взамен тех, которые высылаются в ответ на решение Вашингтона. «Российская Федерация не информировала нас о своем намерении сократить общее допустимое число сотрудников в нашей дипломатической миссии», - резюмировали в Госдепартаменте.

В связи с этим в ведомстве считают, что США могут запросить аккредитацию для «новых сотрудников на замену тем дипломатам», которые обязаны покинуть РФ.

Госдепартамент подтвердил CNN, что США и Россия могут заменить дипломатов в своих дипмиссиях, о высылке которых было объявлено на прошлой неделе. Ведомство описало этот процесс как стандартную практику для подобных случаев и отметило, что каждый запрос на новые дипломатические аккредитации будет рассматриваться по отдельности.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Решение было принято в связи с «делом Скрипаля». Высланные дипломаты со своими семьями покинули Соединенные Штаты 31 марта, всего в Россию вернулся 171 человек.

В ответ Москва объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, они должны покинуть страну до 5 апреля. Также отозвано согласие на открытие и функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге.