В США разбился крупнейший военный вертолет: четверо погибших

В США крупнейший военный вертолет морского флота потерпел катастрофу во время учебной миссии в Южной Калифорнии, в результате чего все четыре члена экипажа погибли. Об этом со ссылкой на военных сообщает АР.

Отмечено, что вертолет CH-53E Super Stallion, который вылетел из воздушной станции Miramar в Сан-Диего, разбился возле Эль-Центро, в нескольких милях от границы США с Мексикой.

Сейчас причину аварии выясняют специалисты.

Имена членов экипажа обещают сообщить через 24 часа, после того, как их родственники будут оповещены.

CH-53E Super Stallion - самый крупный вертолет в воинских частях США. Используется для перемещения и транспортировки мин, а также может перевозить десятки военных и тонны грузов.