США вводят новые многомиллиардные пошлины против Китая

США представили список из 1300 китайских товаров, на которые вводятся штрафные пошлины. Ежегодно таким пошлинами будет облагаться импорт в США товаров данных категорий в объеме 50 млрд долларов, сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер вечером во вторник, 3 апреля. Ранее сообщалось, что штрафными пошлинами будет облагаться китайский импорт на сумму в 60 млрд долларов.

На китайские товары, список которых в ближайшие два месяца будет уточняться, вводятся 25-процентные пошлины. Под санкции подпадает в первую очередь сфера высоких технологий - космос, информационные и коммуникационные технологии, а также машиностроение. Такие потребительские товары, как одежда, под штрафные пошлины пока не подпадают, поскольку повышение цен на них напрямую ударит по американским потребителям.

Зеркальный ответ

Посольство КНР в Вашингтоне заявило, что действия США не отвечают ни китайским, ни американским интересам. Со своей стороны министерство торговли в Пекине обещало ввести ответные зеркальные меры. «Мы подготовим соответствующие меры в отношении США в аналогичных масштабах», - говорится в заявлении ведомства, обнародованном 4 апреля.

В заявлении Минторга КНР подчеркивается, что Китай в состоянии ответить на любые протекционистские действия США в сфере торговли. В документе также отмечается, что Китай незамедлительно обратится в арбитражные инстанции Всемирной торговой организации (ВТО), поскольку действия США «подрывают основы и дух ВТО».

Китайское министерство назвало решение США о введении штрафных пошлин беспочвенным. «Это типично для единоличной политики и протекционизма в торговле. Действия Соединенных Штатов противоречат интересам и США, и Китая и игнорируют потребности потребителей», - констатируется в документе.