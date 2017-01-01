Евросоюз решил закрыть дело против «Газпрома»

Еврокомиссия (ЕК) в апреле может принять решение по предложениям «Газпрома» об урегулировании антимонопольного расследования и закрыть дело без штрафа. Это позволит российской компании избежать выплаты в размере 10 процентов от ее оборота. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, не исключается, что сроки принятия решения будут передвинуты.

Государственная компания в марте 2017 года предложила привязать цены на газ к индикативным ценам газовых хабов Западной Европы и ценам на границах Франции, Германии и Италии.

При этом компания готова пересматривать их каждые два года. «Газпром» также согласился отменить территориальные ограничения по перепродаже и реэкспорту газа и выразил готовность перенести пункты сдачи газа с тем, чтобы Венгрия, Польша и Словакия получали топливо на границах Литвы и Болгарии. Помимо этого, российская сторона обязалась не требовать от Болгарии возместить ущерб из-за ее отказа от проекта «Южный поток».

Теперь «Газпром» изменил свое первоначальное предложение, хотя основные тезисы остались неизменными, пишет Reuters. Это произошло после отрицательных отзывов от европейских государств и клиентов. Как пишет агентство, изменения носят технический характер — например, снижение размера вознаграждения «Газпрома» за услуги, что может позволить клиентам сэкономить миллионы евро.

По данным источников газеты «Коммерсантъ», уступки, в частности, касались рынка Прибалтики — после рыночного теста первого варианта предложения «Газпрома» Польша потребовала оштрафовать компанию. Однако источники издания утверждают, что первое предложение «Газпрома» не претерпело сильных изменений и наиболее радикальные запросы Варшавы Брюссель отклонил.

Как отмечает газета, антимонопольный директорат ЕК склоняется к одобрению новых предложений «Газпрома», хотя пока и не направлял компании официального уведомления.