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Дело Скрипаля: Лондон против совместного с Россией расследования

Deutsche Welle
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Фото: PETER NICHOLLS / REUTERS

Британия отвергла идею России о совместном расследовании отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Об этом сообщила британская делегация во время заседания исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия.

Во время встречи британская сторона назвала идею общего с Россией расследования дела Скрипаля «извращенной».

«Это тактика для отвлечения внимания, и еще больше дезинформации производится для того, чтобы уклониться от вопросов, на которые российские власти должны ответить», - отметили в британской делегации.

Место, где был отравлен Скрипаль и его дочь:

По данным СМИ, ранее РФ предложила совместное британско-российское расследование инцидента в Солсбери.

Напомним, 4 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском Солсбери.

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