Министр обороны России заявил об угрозе новой гонки вооружений

Американская система противоракетной обороны (ПРО) и претензии отдельных стран на исключительность подталкивают к новой гонке вооружений, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сегодня мир проходит через переломный этап, меняются взаимоотношения между государствами, все чаще делается ставка на силовое разрешение противоречий. Претензии отдельных стран на исключительность подталкивают к новой гонке вооружений», - сказал Шойгу в среду на VII Московской конференции по международной безопасности.

Гонку вооружений также стимулирует американская система противоракетной обороны (ПРО), являющаяся дестабилизирующим фактором, добавил он.

«Сегодня ни у кого нет сомнений, что американская ПРО - это серьезный дестабилизирующий фактор, стимул для гонки вооружений, грубое нарушение международных обязательств, в том числе договора по ликвидации ракет среднего и малого радиуса действия», - сказал Шойгу.

По его словам, «также вызывает озабоченность безостановочное усиление группировки американских войск в Восточной Европе».

«Складывается парадоксальная ситуация: НАТО стремится нарастить и модернизировать инфраструктуру у российских границ, при этом в общественном мнении формируется миф о возрастающей для Европы опасности. То есть, сами себя запугивают несуществующей российской угрозой», - отметил глава Минобороны РФ.

По его словам, «на фоне этого усиливается антироссийская риторика, активизируется недружественная военная деятельность вблизи наших границ».

«В этих условиях руководство РФ предпринимает шаги по обеспечению национальной безопасности. Основной упор делается на борьбу с террористической угрозой, масштабы которой за последние годы значительно возросли», - заявил Шойгу.