Пожар в ТЦ «Персей для детей» в Москве: один погибший, 6 раненых

В результате пожара в торговом центре «Персей для детей» в Москве погиб один человек и шестеро получили ожоги. Площадь пожара составила 80 квадратных метров, на данный момент пожар потушен, сообщила Русская служба BBC.

В Следственном комитете России заявили, что на четырех этажах здания располагался детский торговый центр, а пятый и шестой этажи занимали склады ткацкой фабрики, где и произошло возгорание.

Как сообщили ТАСС в службе скорой помощи, один человек, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи. Также пострадали шестеро пожарных, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Из здания ТЦ эвакуировали 60 человек. Пострадавших забрали 2 медицинских вертолета. Пожару был присвоен 2-й (повышенный) ранг сложности.

Как сообщили в московском управлении МЧС, при пожаре сработали системы эвакуации, дымозащиты и автоматического пожаротушения, персонал ТЦ действовал хорошо.

Напомним, 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, унесший жизни 64 человек, большинство из которых были дети.