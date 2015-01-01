После трагедии в Кемерово по всей России закрыли около 15 торговых центров

В Генеральной прокуратуре России сообщили о закрытии ряда торговых центров по всей стране в связи с нарушениями пожарной безопасности, выявленными после трагедии в Кемерово. «Есть ТЦ, которые предписано закрыть до устранения нарушений. Их около 10-15», - рассказал официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной в эфире радиостанции «Говорит Москва» 4 апреля.

«Я не назову конкретные регионы, но такие точно есть в районе Урала, - сказал он. - По-моему, это были Екатеринбург и Новосибирск. Некоторые предписали закрыть до устранения нарушений. Будут устранены нарушения в реальности, а не на бумаге, тогда обсудим».

По словам Куренного, самыми распространенными нарушениями стали отсутствие указателей, захламленность эвакуационных выходов, а также неработающие системы пожаротушения и сигнализации.

Проверки пожарной безопасности во всех ТЦ страны начались после того, как 25 марта при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека, включая 41 ребенка. Как сообщалось, в этом ТЦ не работала пожарная сигнализация, а эвакуационные выходы были заперты.