Facebook закрыл страницу департамента мэрии Москвы

Страница госструктуры могла быть заблокирована из-за того, что SMM-услуги ей мог оказывать Глеб Васильченко – один из 13 сотрудников «фабрики троллей», которых Минюст США обвиняет во вмешательстве в выборы президента в 2016 году.

Соцсеть Facebook закрыла страницу департамента экономической политики мэрии Москвы. Причина могла быть в том, что SMM-услуги чиновникам оказывал один из обвиненных во вмешательстве в выборы в США. Представитель департамента подтвердил, что аккаунт блокирован.

«Действия администрации социальной сети вызывают недоумение. В настоящее время мы выясняем причины блокировки через запрос в Facebook», – отметил он, добавив, что у группы было около 6,5 тысяч подписчиков. Представитель Facebook не ответил на запрос агентства, с чем связана блокировка страницы департамента и при каких условиях соцсеть готова будет разблокировать ее.

Отмечается, что страница российской госструктуры могла быть заблокирована из-за того, что SMM-услуги департаменту мог оказывать Глеб Васильченко – один из 13 возможных сотрудников «фабрики троллей», которых Минюст США обвиняет во вмешательстве в выборы президента страны в 2016 году.

Человек с таким именем еще полгода назад размещал официальный контент на аналогичной странице департамента в соцсети ВКонтакте: ID его страницы содержалось в прямой ссылке на видео, которое было загружено в группу.

«Васильченко не ответил на запрос РБК. Представитель департамента экономполитики сообщил, что Глеб Васильченко «не работает в департаменте и им не известен«. Вскоре после того как РБК направил вопросы о сотрудничестве Васильченко с московскими властями, вышеупомянутое видео в сети ВКонтакте было удалено (в распоряжении РБК остались скриншоты)», – говорится в сообщении.

Из профиля Васильченко во ВКонтакте следует, что он родился в Санкт-Петербурге, сейчас живет в Москве. Судя по объявлениям на одном из сайтов по поиску работы, его нынешняя деятельность связана с SMM. Сам Васильченко ранее отрицал РБК связь с «фабрикой». Однако его бывший коллега говорил РБК, что прежде тот работал на «фабрике троллей».

Напомним, 3 апреля Facebook заблокировал 70 групп и 138 личных аккаунтов в Facebook и 65 аккаунтов в Instagram, которые, как считает соцсеть, были подконтрольны российскому Агентству интернет-исследований, более известному как «фабрика троллей».