Американские дипломаты покинули здание посольства в Москве

Сотрудники американского посольства в Москве покинули здание дипломатической миссии. Об этом сообщает RT.

Как сообщается, 5 апреля около 04.00 на территорию посольства начали заезжать микроавтобусы, легковые машины, а также пассажирские автобусы. В 06.28 колонна транспортных средства покинула территорию американской дипмиссии.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах.

Россия предприняла ответные меры, выслав в том числе 60 американских дипломатов. Они должны покинуть страну до 5 апреля.

Ранее высланные из США российские дипломаты вернулись в Москву.